Чотири повідомлення про ймовірний підкуп виборців на Тернопільщині зареєструвала поліція учора. Наразі тривають перевірки за цими фактами.

Загалом правоохоронці зафіксували 160 повідомлень про порушення виборчого законодавства на Тернопільщині. У день виборів поліціянти отримали 70 повідомлень про можливі факти порушень. Стосуються вони переважно незаконної агітації, викрадення бюлетенів, ймовірного підкупу виборців.

«Ми маємо такі факти як незаконна агітація, майже двадцять випадків. Маємо повідомлення про незаконне опитування, на думку людей, яке проводилося. Знищення бюлетенів – 4 випадки. За це люди будуть нести адміністративну відповідальність. Були звернення щодо неможливості голосування, когось не допускали на дільницю через те, що він не хотів міряти температуру. Скаржилися люди через те, що не було термометрів для того, щоб поміряти температуру», – розповів на прес-конференції начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

Через порушення правоохоронці вже склали 60 адміністративних протоколів і відкрили 11 кримінальних проваджень. Щодо окремих фактів тривають перевірки. Рішення будуть прийняті протягом доби.