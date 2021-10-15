Майже вісімсот хворих на COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині. Це найбільше від початку осені. Показники захворюваності наближаються до межі “червоної” зони.

Найбільше хворих вірусологи фіксують у Заліщиках. Також складна епідемічна ситуація у Борщеві, Гусятині та Зборові. Обласна комісія з ТЕБ та НС пропонує посилити там карантин.

“Проявом погіршення ситуації є зростання показників захворюваності. На сьогодні в області вони становлять 474 випадки на сто тисяч населення за останні два тижні; в місті 496,7 при рекомендованому не вище 70. В цілому в області є території, які значно перевищують середньообласний показник. Найгірша ситуація у Заліщицькому районі — 759 випадків та сто тисяч населення. Цілий ряд територій мають показник нижче 600, йдеться про Борщівський, Гусятинський, Зборівський райони. Дуже прикро, що цей показник постійно зростає. За останні 6 днів він зріс з 358 до 474. Наступною поганою ознакою є те, що ми періодично сягаємо коефіцієнта виявлення 20 на сто тисяч і вище. Це межа між “помаранчевою” і “червоною” зоною”, – каже епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

Лікарі занепокоєні збільшенням кількості смертельних випадків від COVID-19. Їх реєструють переважно серед невакцинованих людей старшого віку із супутніми патологіями.