Додаткові карантинні обмеження увів Уряд з 19 грудня.

Відтепер забороняється проведення в закладах освіти масових заходів, у яких бере участь більше, ніж одна група чи клас. Також обмеження стосуються релігійних організацій. У храмах дозволено перебувати одній особі на 5 кв. м. А ресторани можуть працювати лише до 23.00.

Громадський транспорт курсуватиме незмінно. Пасажирів перевозитимуть лише на сидіннях, обов’язково дотримуватися маскового режиму. У масових культурних чи спортивних заходах може брати участь не більше двадцяти людей, а також необхідно зберігати півтораметрову дистанцію. Як зазначив професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТНМУ ім. Івана Горбачевського Василь Копча, додаткові карантинні обмеження можуть мати деякий стримувальний ефект. Втім, суттєво вони на епідемічній ситуації не позначаться.

«Аби епідемія згасла, потрібно аби імунними були не менше 60% – 80% людей. Ця філософія характерна для будь-якої хвороби. Збудник з’являється вперше. Люди до нього винятково сприйнятливі, бо з ним ще раніше ніколи не стикалися. COVID-19 раніше циркулював між тваринами, він здолав міжвидовий бар’єр і почав поширюватися між людьми. Ця епідемія, за всіма законами епідеміології, буде тривати до того часу, поки абсолютна більшість людей не стануть імунними до коронавірусу. Це може зайняти дуже багато часу».

За показниками обласного лабораторного центру, протягом тижня на Тернопільщині спостерігається стабілізація рівня захворюваності. Епідеміологи кажуть, що це пов’язано із хвилеподібністю епідпроцесів.