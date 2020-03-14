Новий метод діагностики грипу запровадили в обласному лабораторному центрі. Це дозволяє оперативно виявити віруси за допомогу аналізу крові. Вартує таке обстеження 220 гривень.

Підозри на грип цього року на Тернопільщині були щодо сотні осіб, у 60 з них захворювання підтвердилося, – зазначає лікар-епідеміолог Світлана Маціпура. Відтепер дослідити віруси можна новим більш ефективним методом.

«Запроваджено метод лабораторної діагностики грипу – метод непрямого імуноферментного аналізу у сироватці крові людини (визначення антитіл Іg М/Іg G до вірусу грипу А). Вартість даного дослідження – 220 грн. Упродовж цьогорічного епідемічного сезону у вірусологічній лабораторії «Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України» методом ПЛР обстежено 97 хворих, з них у 60 осіб (61,9%) позитивний результат досліджень: відповідно у 49 осіб виявлено фрагменти РНК вірусу грипу А (з них в 4 – ідентифікованого як А(Н1)), в 9 – фрагменти РНК вірусу грипу В, 1 – фрагменти ДНК аденовірусу, 1 – фрагменти РНК парагрипу 1 типу».

Додамо, у лікарів-епідеміологів були чотири підозри щодо коронавірусу. Втім, у результаті досліджень вони не підтвердилися.

Софія Романська