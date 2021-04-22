«Школи писанкарства-2021» запрацювали на Тернопільщині. Діти з різних територіальних громад навчатимуться розписувати писанки. Майстер-класи організовуватимуть на базі загальноосвітніх навчальних закладів і будинків культури.

Ініціювали «Школи писанкарства» громадська спілка «Молодіжний центр – Тернопіль» та обласна організація «Просвіта». Долучитися до майстер-класів можуть всі охочі.

«Дітям дуже подобається брати участь у таких заняттях. На сьогодні записалося 20 дітей. Через карантинні обмеження, ми розділили учасників на дві групи. Заплановано, що сьогодні діти зроблять дві писанки. Одну зможуть забрати додому і подарувати рідним, а іншу відадуть на виставку, яку проводитимуть в громаді», – каже представниця «Просвіти» Надія Гута.

Школи писанкарства організовують на Тернопільщині 14 років поспіль. Цьогоріч майстер-класи проходитимуть в м. Тернополі (вул. Й. Сліпого) та у 10 громадах області на базі будинків культури та загальноосвітніх навчальних закладів.