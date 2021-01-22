На Тернопільщині запрацювали кабінети для вакцинації від COVID-19

Кабінети для проведення вакцинації від COVID-19 підготували на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За кожним кабінетом закріпили бригаду, яка на першому етапі вакцинації працюватиме на виїзді. До складу мобільної бригади входитимуть лікар, молодший медичний працівник, водій та лікар-дублер.

У кабінетах облаштували холодильне обладнання, у якому зберігатиметься вакцина. До пацієнтів вакцину транспортуватимуть у холодильних сумках, аби забезпечити дотримання температурного режиму.

«В нашій області розгорнуто 11 кабінетів щеплень на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Тут зберігатиметься вакцина та вся медична документація. Самі щеплення проводитимуть у місцях, передбачених дорожньою картою. Наразі управління охорони здоров’я формує списки осіб, які будуть вакциновані під час першої хвилі, та графік проведення щеплення», – зазначила Ольга Ярмоленко.

На першому етапі вакцинуватимуть медичних працівників, які надають допомогу у стаціонарах хворим на COVID-19. Пізніше щеплення організують для працівників і вихованців соціальних закладів, а також військовослужбовців.