Нова місцева пожежна команда розпочала роботу у селі Божиків Саранчуківської сільської об’єднаної територіальної громади. Вона стала 43 командою в області.

Всього на Тернопільщині у 55 територіальних громадах функціонує 42 місцевих та 1 добровільна пожежна команда: 176 вогнеборців та 44 пожежно-рятувальні автомобілі.

12 жовтня божиківські вогнеборці отримали бойове спорядження та ключі від пожежного автомобіля. Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, місцева команда обслуговуватиме 12 населених пунктів. Це пришвидшить час реагування на пожежі та можливі надзвичайні ситуації в районі. Підрозділ розташували у відновленій будівлі колишньої пожежної сільської охорони, яка діяла тут ще за радянських часів.

– Відкриття місцевої пожежної команди є хорошим початком для забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Саранчуківської громади, – відзначив Олександр Гавура, заступник начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області. – Ще один боєздатний пожежний підрозділ – це перш за все інвестиції у безпеку району, у десятки врятованих життів та збережене від вогню майно.

Як зауважують в Головному управлінні, підрозділи місцевої пожежної охорони ліквідовують третину всіх пожеж, що виникають на території області.

Фото зі сторінки ГУ ДСНС в області у фейсбуці