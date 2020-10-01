Відтепер результати ПЛР-досліджень, які проводять в обласному лабораторному центрі, доступні в електронній системі. Це дозволяє хворим швидше дізнаватися діагноз, а відтак – розпочинати лікування.

Електронна система автоматично надсилає результати ПЛР-досліджень до медзакладів, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Раніше результати виписували у заключенні, яке забирали сімейні лікарі.

«Тепер немає затримки видачі результатів. Минулого тижня, коли потрапляло багато матеріалів на тестування, була затримка з видачею результатів. Ми видавали їх за 3 дні, але поки доходило до місця призначення того чи іншого району минало ще 2 дні. І жителі області казали, що ми видаємо результати за тиждень. Ми повинні вводити вищі технології, які полегшують життя як пацієнтам, так і лікарям, нашим працівникам. Через те, що ми ввели електронну систему реєстрації результатів ПЛР-досліджень, ми пришвидшили видачу результатів на місцях. Результат, коли приходить до нашого лабораторного центру, він отримує штрих-код на пробірку, вона йде у роботу і за цим штрих-кодом отримуються результати. У вигляді електронного повідомлення надсилаються на електронну адресу того закладу охорони здоров’я, з якого потрапляв матеріал».

Додамо, щодоби обласний лабораторний центр проводить близько тисячі ПЛР-досліджень. Вірусологи працюють цілодобово. Оскільки з усіх районів області доставлять значну кількість зразків на дослідження.

Софія Романська