Цьогоріч на Тернопільщині запрацює кол-центр для постраждалих від торгівлі людьми та домашнього насильства. Жителі краю зможуть зателефонувати на гарячу лінію та отримати допомогу.

Прийом звернень громадян відбуватиметься за номером 15-47. Телефонувати можна буде цілодобово.

«У 2019 році ми отримали понад 5000 повідомлень про домашнє насильство. Кількість таких звернень збільшується. Це говорить про те, що люди не бояться звертатися, довіряють. Це позитивна тенденція що стосується вирішення проблем домашнього насильства. За кожним зверненням відбувається виїзд працівників поліції, проходить розслідування. Жертви насильства отримують допомогу», – зазначає інспектор відділу дільничих офіцерів ГУ Нацполіції в області Дмитро Адамович.

Через домашнє насильство до поліції переважно звертаються жінки. Скаржаться вони, зазвичай, на чоловіків, які поводяться агресивно в стані алкогольного сп’яніння.

Софія Романська