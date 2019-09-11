Кожні сорок секунд у світі самогубець вкорочує собі віку – повідомляє ВВС. А за рік трапляється понад 800 000 самовбивств.

Україна лідирує в невтішній статистиці, трагічні випадки не рідкість і на Тернопільщині.

У регіоні має запрацювати «гаряча лінія» для запобігання самогубствам. Психологи надаватимуть поради, як діяти у випадку ймовірного самогубства.

Якщо ви стали свідком, коли людина робить спроби самогубства, одразу викликайте поліцію. На лінії 102 також підкажуть, як діяти у такому випадку, зазначає речник Патрульної поліції області Катерина Басалига.

«Набагато більша кількість тих, хто намагається скоїти самогубство, але їх вдається врятувати. Щороку патрульні України рятують сотні людей, які опиняються за крок від смерті, через власне бажання піти з життя. У Всесвітній день запобігання самогубствам, і кожного дня, будьте пильними до своїх близьких, не пройдіть повз, якщо бачите, що людина опинилася в біді. У найкритичніший момент схопити за руку, підібрати потрібні слова чи просто опинитися поруч з тим, хто цієї миті зневірився і не може знайти вихід із ситуації — це важливо. Важливо почути, зрозуміти й допомогти».

Додамо, частіше скоюють самогубство чоловіки, також у зоні ризику – підлітки та молодь. Останній трагічний випадок трапився на Тернопільщині в серпні, самогубство вчинила чотирнадцятирічна дівчинка.

Софія Романська