Ватру XXI фестивалю лемківської культури запалили у Монастириськах. Міжнародний фестиваль цього року проходить в онлайн-режимі. Втім, до урочища Бичова приїхали представники лемківської спільноти та артисти.

Подивитися “Дзвони Лемківщини” можна в YouTube, а також на однойменній сторінці у мережі Фейсбук. Минулого року фестиваль збирав сотні лемків з різних країн світу, – розповів організатор Олександр Венгринович. Брало участь у фестивалі близько тисячі артистів.

“Вже вдруге лемківська спільнота дуже відповідально поєднує своє та загальноукраїнське. Цього разу через епідемію covid-19. Перший раз був у 2014 році, коли Росія розпочала з нами війну. Тоді лемки поставили всеукраїнську трагедію війни з Москвою вище свого, лемківського. З солідарності відмовилися проводити фестиваль. Це вчергове показало, що лемки не лише у приказці “є українцями, що знаком якости”, бо перше ніж стати українцю людиною із знаком якости йому треба стати українцем із знаком якости. Багатьом українцям є чого повчитися у лемків. Епідемія мине, війну ми виграємо, але за будь-яких обставин лемківська варта горітиме в Монастириськах як символ незнищенності лемківського духу та гарту на цій Землі”, – зазначив голова Монастириської ОТГ Андрій Старух.

У програмі фестивалю “Дзвони Лемківщини” — виступи представників цієї культури зі спогадами, концерти художніх колективів, молитва, традиційне запалення ватри. Любителям лемківської культури радять стежити за фестивалем онлайн.

Софія Романська