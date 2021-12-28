Від переохолодження у Зборівській громаді загинув 34-річний чоловік.

Про це повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін. Тіло молодика без ознак життя знайшли у полі.

У результаті судово-медичної експертизи встановлено, що причиною смерті чоловіка є загальне переохолодження організму. Цьогоріч від переохолодження загинуло восьмеро людей. «26 грудня в полі між селами Футори та Калинівка Зборівської територіальної громади виявлено без ознак життя жителя міста Зборів, 1987 року народження. 27 грудня тіло загиблого доставлено в Тернопільське обласне бюро судово-медичної експертизи та встановлено, що причиною смерті є загальне переохолодження організму. Загалом з початку 2021 року, внаслідок переохолодження, на Тернопільщині постраждало 48 людей: 40 отримали травми та 8 загинули».

Рятувальники наголошують: під час низьких температурних показників необхідно тепло одягатися, особливу небезпеку становить вживання алкогольних напоїв.