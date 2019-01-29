На Тернопільщині замерз найвищий водоспад України. ФОТО

29/01/2019 Розмір тексту:

Джуринський водоспад, який є найвищим рівнинним водограєм України, замерз. Відтак, люди з усієї України приїздять, аби помилуватися нерукотворною красою.

Фото замерзлого дива природи виклав у соцмережі Олег Гавришок.

“Екстремальний спуск і підйом (не для слабаків). Все за ради краси від якої перехоплює подих. Тут вже відчувається весна, її бурхливі води вже омивають каміння Джуринського водоспаду”, – написав чоловік.