На Тернопільщині замерз найвищий водоспад України. ФОТО
29/01/2019 0
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Джуринський водоспад, який є найвищим рівнинним водограєм України, замерз. Відтак, люди з усієї України приїздять, аби помилуватися нерукотворною красою.
Фото замерзлого дива природи виклав у соцмережі Олег Гавришок.
“Екстремальний спуск і підйом (не для слабаків). Все за ради краси від якої перехоплює подих. Тут вже відчувається весна, її бурхливі води вже омивають каміння Джуринського водоспаду”, – написав чоловік.
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