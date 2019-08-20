На Тернопільщині залишиться всього 4 райони?Декілька громад у Тернопільській області можуть ліквідувати та об’єднати із іншими.Відповідний проект нового адміністративно-територіального устрою Тернопільщини Офіс Президента України Володимира Зеленського вже подав на розгляд Міністерства регіонального розвитку.Зокрема, проектом для Тернопільщини передбачено чотири райони: Тернопільський, Бережанський, Кременецький і Чортківський.Згідно з проектом в області діятиме 47 ОТГ (міські – 18, селищні – 13, сільські – 16).