Декілька громад у Тернопільській області можуть ліквідувати та об’єднати із іншими.
Відповідний проект нового адміністративно-територіального устрою Тернопільщини Офіс Президента України Володимира Зеленського вже подав на розгляд Міністерства регіонального розвитку. Про це йдеться в сюжеті Тернопіль 1.
Зокрема, проектом для Тернопільщини передбачено чотири райони: Тернопільський, Бережанський, Кременецький і Чортківський.
Згідно з проектом в області діятиме 47 ОТГ (міські – 18, селищні – 13, сільські – 16).