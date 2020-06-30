Наслідки масштабної повені, яку спровокували тривалі зливи, станом на ранок вівторка, 30 червня, досі усувають в чотирьох областях на заході України.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На західній Україні залишаються підтопленими 147 будинків (було 14 456) в 19 населених пунктах (було 349), роботи з ліквідації наслідків паводку тривають в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях, повідомляє ДСНС у вівторок, 30 червня.

Зокрема, досі підтопленими залишаються 15 будинків в Івано-Франківській області, 23 – Чернівецькій, 109 – Тернопільській.

Крім того, за даними ДСНС, затоплені 982 присадибних ділянки (було 22 182):

У результаті стихії зруйновано 150,5 км автодоріг (було 278) (Івано-Франківська (149), Чернівецька (1,4), Львівська (0,08) області. А також 95 мостів – в Івано-Франківській (93), Львівській (1) і Чернівецькій (1) областях; пошкоджено 551 км автодоріг (було 653) і 214 мостів (було 265) Івано-Франківська (510 км доріг і 200 мостів), Львівська (0,2 км автодоріг), Чернівецька (40, 8 км автодоріг та 14 мостів) області.

Сили ДСНС протягом доби відкачали понад 48 тис. м куб. води (з початку робіт – понад 230 тис. м куб), розчищено 0,22 км автодоріг (з початку робіт – 9,87 км), 0,23 км русла річок (з початку робіт – 3,55), доставлено для населення 1 300 кг продуктів харчування (з початку робіт – 9928 кг).

Усього рятувальникам, поліцейським і органам місцевого самоврядування вдалося врятувати 478 людей, евакуювати 721 людину, відселити 1324 осіб.

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