На Тернопільщині закрили на карантин двадцять шкіл. ВІДЕО

06/02/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині закрили школи на карантин через грип і ГРВІ. У двадцяти закладах навчання призупинили повністю, ще у вісімнадцяти – лише в окремих класах.

В Тернопільській області через сезонне загострення гострих респіраторних інфекцій та грипу двадцять навчальних закладів призупинили навчальний процес, ще у вісімнадцяти – в окремих класах.Про це повідомляє TV-4.

Зі слів, начальника управління освіти та науки Тернопільської ОДА Ольги Хоми, рішення про тимчасове припинення навчання – зважені та підтверджені.

– Закриття школи полягає в тому, що епідеміологічний поріг має становити більше 30 відсотків, власне, на сьогодні ми маємо по тих чи інших навчальних закладах більше 48 відсотків дітей, які не відвідують навчальний заклад. Власне, повідомлено батьками про те, що діти їхні захворіли на грип, – каже начальник управління освіти та науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.

Щодня кількість хворих збільшується, кажуть епідеміологи. Лише від початку року зареєстрували близько ста п’ятдесяти випадків серед дітей і дорослих. Та наразі захворюваність на ГРВІ та грип не перевищує епідемічні пороги.