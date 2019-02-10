На Тернопільщині закрили на карантин 23 школи

10/02/2019 Розмір тексту:

Двадцять три загальноосвітні навчальні заклади в області припинили навчання через захворюваність на грип і ГРВІ. Та ще двадцять окремих класів – на вимушених канікулах. За словами лікарів-епідеміологів, в області кількість хворих серед дітей шкільного віку збільшується.

Нагадаємо, навчальний заклад йде на вимушені канікули, коли через хворобу відсутні не менше 20-ти % учнів. Адміністрація школи може приймати рішення припинити навчання і в окремих класах, де найбільше хворих учнів. Це один із методів – попередити поширення вірусів, – кажуть лікарі. Оскільки захворюваність переважно передається в організованих колективах.

«Загалом по області навчання припинило 23 загальноосвітні навчальні заклади, окрім цього на вимушених канікулах ще 20 класів. Тобто деякі школи повністю призупинили навчання, а у деяких – тільки окремі класи. А щодо останньої інформації щодо кількості хворих дітей на грип – понад 2600. Відтак запровадження карантину для багатьох класів стало необхідністю», – зазначила начальник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

Додамо, у Тернополі повністю закритих шкіл на карантин немає. Проте дев’ять класів припинили навчальний процес.

Софія Романська