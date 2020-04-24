Закрити для відвідування кладовища окрім випадків здійснення поховання рекомендує головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко органам виконавчої влади.

Відповідну постанову затвердило Міністерство охорони здоров’я.

До жителів Тернопільщини звернувся голова обласної державної адміністрації Володимир Труш з проханням — не відвідувати кладовища на поминальні дні.

“Зараз наступають так звані поминальні дні. Хотів би попросити про одну велику для нас річ — залиштеся у ці дні вдома. У нас далі будуть Зелені свята, на які можна буде піти на кладовища, помолитися за померлих, згадати усіх. Карантин продовжено до 11 травня, Тому хочу закликати усіх відповідально виконувати усі правила, це зараз надзвичайно важливо для нашої регіону, країни, а також планети”.

Чи встановлюватимуть карантинні пости на входах до кладовищ в області, наразі не відомо. Втім, жителів краю попереджають про застосування штрафів з у разі порушення правил карантину.

Софія Романська

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