На Тернопільщині загинув уродженець Луганщини. ФОТО

17/12/2018 Розмір тексту:

На Теребовлянщині перекинувся вантажний автомобіль. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водія госпіталізували в травматологічне відділення, а пасажир загинув на місці події.

Трапилося нещастя 16 грудня близько 15:30 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, а саме в селі Кровінка, повідомляють у поліції.

За попередніми даними, за кермом вантажного автомобіля IVECO (турецької реєстрації) перебував громадянин Туреччини. Чоловік не впорався з керуванням при з’їзді з крутого схилу і вантажівка перекинулася, злетівши в кювет.

Кермувальника доправили до лікарні, а от врятувати життя його двадцятивосьмирічному напарнику, уродженцю Луганської області, не вдалося.

Причини ДТП встановить слідство.