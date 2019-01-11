На Тернопільщині загинув переселенець з Донбасу

11/01/2019 Розмір тексту:

З закритою-черепно-мозковою травмою, забоєм грудної клітки, саднами обличчя, а також із обмороженням обох стоп, загальним переохолодженням та двосторонньою пневмонією до Теребовлянської лікарні бригада швидкої госпіталізувала чоловіка, 1963 року народження.

Проте врятувати життя його не вдалося. Про смерть пацієнта черговий лікар повідомив на лінію “102”.

За попередньою інформацією, загиблий – переселенець з Донбасу. Чоловік разом зі своїм земляком спочатку мешкав в Братерському домі. Проте там існували певні правила – жити без алкоголю та куріння. Чоловіки цього не дотримувалися і за власним бажанням покинули будівлю.

Східняки оселилися в закинутому будинку. Вели бродячий спосіб життя. Травми на тілі односельчанина його товариш пояснив падінням зі сходів.

Так це чи ні і що сталося насправді – встановить слідство та судово-медична експертиза. Даний факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 частина 1 ККУ – Умисне легке тілесне ушкодження, повідомляють у поліції.