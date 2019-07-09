Слідчі Борщівського відділення поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людини – частина 2 статті 272 ККУ.

Восьмого липня близько обідньої пори в Борщові, ремонтуючи електропідстанцію, загинув 58-річний монтер.

Повідомлення про смерть працівника електромереж до поліцейських надійшла від медиків центральної районної лікарні. До закладу чоловіка довезти живим не втигли – той помер у кареті швидкої допомоги.

За попередніми даними поліції, причиною смерті стало ураження струмом.

Поліцейські встановлюють причину та обставини трагедії. Триває досудове розслідування.