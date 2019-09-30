Нещасний випадок трапився 27 вересня близько 5 години. Внаслідок падіння зі сходів помер 55-річний житель Кременця.

Повідомлення про смерть чоловіка надійшло до працівників поліції від медиків. Пенсіонера доправили до районної лікарні з важкими травмами голови, від яких він, не приходячи до свідомості, помер.

За попередніми даними, тілесні ушкодження загиблий отримав з власної необережності внаслідок падіння зі сходової клітки в під’їзді.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляють у поліції.