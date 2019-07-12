Летальний випадок внаслідок пожежі задокументували поліцейські Гусятинського відділення поліції.

Як повідомляють у поліції, пожежа трапилася у райцентрі Гусятин уночі 10 липня. На одному з господарств загорівся хлів. Пожежникам вдалося загасити велике полум’я, а в згорілому підсобному приміщенні було виявлено тіло 61-річного господаря.

Поліцейські з’ясували, що пенсіонер палив та часто зловживав алкоголем, вів аморальний спосіб життя. За попередніми даними, саме необережне поводження з цигаркою спричинило загорання, а чоловік не зумів вийти та задихнувся чадним газом.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів. Обставини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються, триває розслідування.