На Шумщині четвертого липня під час монтування свердловини водопостачання загинув житель одного із сіл району, 1988 року народження.

Чоловік працював з металевим підйомником на господарстві своєї матері. Саме вона й побачила бездиханне тіло сина. Жінка викликала швидку та поліцію, але медики лише констатували смерть, повідомляють у поліції.

При попередньому огляді на руках загиблого експерт виявив опіки. Чоловік працював з металевим підйомником для монтажу труб. Використовував у роботі електролебідку, підключену до електроживлення. Одна з причин смерті – ураження струмом в 220 Вольт.