Смертю 17-річного юнака закінчилася рибалка небезпечним методом. Він ловив рибу електровудкою. Хлопця вразив струм. Врятувати його, на жаль, не вдалося.

– У с. Будки, на Кременеччині, 17-річний місцевий житель перебував на ставку та ловив рибу. Але спосіб риболовлі, юнак вибрав заборонений – за допомогою електровудочки. У якийсь момент, хлопець порушив заходи безпеки та отримав смертельне ураження струмом, – повідомляє «Погляд».

Обстави трагедії з’ясовують. Тіло загиблого забрали для проведення судово-медичної експертизи в морг Тернопільського обласного бюро судмедекспертизи.