Нещасний випадок трапився в селі Старий Почаїв на Кременеччині. Там цегляна стіна придавила чоловіка, 1980 року народження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, усе сталося на території недіючого фруктового заводу. Приватний підприємець, якому належить закинута будівля, вирішив навести там порядок та демонтувати стіну. На допомогу покликав п’ятьох людей. Зносити непотрібну споруду мали бульдозером, але поки він доїжджав, чоловіки кілька разів вдарили по стіні кувалдами. В якийсь момент цегла почала осуватися і завалила одного з робочих. Потерпілого одразу витягнули з-під завалів, але врятувати життя не змогли. Від отриманих травм він помер на місці події. У загиблого була дружина, сиротами залишилося троє дітей.

Що стало причиною смерті, встановить експертиза. За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до статті 115 частина 1 ККУ – умисне вбивство з поміткою “нещасний випадок”, повідомляють у поліції.