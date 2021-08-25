Дорожньо-транспортна пригода сталася близько другої години ночі 23 серпня на автодорозі сполученням «Хмелівка-Дорогичівка».

Як встановили на місці події слідчі, 31-річний житель с. Свершківці Товстенецької громади, керуючи мотоциклом Honda, допустив виїзд на праве узбіччя та перекинувся. Внаслідок аварії чоловік загинув на місце події.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.