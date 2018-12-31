На Тернопільщині загинула молода жінка

31/12/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Трагедія сталася 28 грудня вранці у Ланівцях.

Як повідомляють у ДСНС, у кімнаті житлового будинку виникла пожежа. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку.

На місці пожежі виявлено тіло громадянки 1982 року народження. Крім того, до районної лікарні з діагнозом “Отруєння чадним газом” госпіталізовано мешканку, громадянку цього ж будинку, жінку 1942 року народження.

Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроопалювальних приладів.

Матеріальні збитки встановлюються.

Пожежно-рятувальні підрозділи на гасіння не викликались.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,335 / 12.1m