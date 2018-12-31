На Тернопільщині загинула молода жінка
31/12/2018 0
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Трагедія сталася 28 грудня вранці у Ланівцях.
Як повідомляють у ДСНС, у кімнаті житлового будинку виникла пожежа. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку.
На місці пожежі виявлено тіло громадянки 1982 року народження. Крім того, до районної лікарні з діагнозом “Отруєння чадним газом” госпіталізовано мешканку, громадянку цього ж будинку, жінку 1942 року народження.
Ймовірна причина виникнення пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроопалювальних приладів.
Матеріальні збитки встановлюються.
Пожежно-рятувальні підрозділи на гасіння не викликались.
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