На Тернопільщині загадково померло п’ятимісячне немовля

07/03/2019 Розмір тексту:

На Гусятинщині раптово померло п’ятимісячне немовля. Що стало причиною смерті дитини, яка, зі слів батьків, нічим не хворіла, – встановить експертиза.

Родичі розповіли, що того дня дитинка була активна, не відмовлялася від їжі. Мати погодувала малечу і положила спати. Через годину підійшла, аби подивитися, та маля вже не дихало.

Реанімаційні заходи медиків Копичинецької центральної лікарні, куди батьки доправили бездиханне тіло маляти, результатів не дали. Лікарі констатували смерть.

Як повідомили у поліції, тіло направлено для проведення розтину. Триває перевірка.