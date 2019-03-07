На Тернопільщині загадково померло п’ятимісячне немовля

07/03/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

На Гусятинщині раптово померло п’ятимісячне немовля. Що стало причиною смерті дитини, яка, зі слів батьків, нічим не хворіла, – встановить експертиза.

Родичі розповіли, що того дня дитинка була активна, не відмовлялася від їжі. Мати погодувала малечу і положила спати. Через годину підійшла, аби подивитися, та маля вже не дихало.

Реанімаційні заходи медиків Копичинецької центральної лікарні, куди батьки доправили бездиханне тіло маляти, результатів не дали. Лікарі констатували смерть.

Як повідомили у поліції, тіло направлено для проведення розтину. Триває перевірка.

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
9 / 0,352 / 12.2m