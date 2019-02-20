На Тернопільщині загадково померло немовля

20/02/2019 Розмір тексту:

19 лютого до Кременецького відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги районної лікарні про те, що в райцентрі за місцем проживання померла чотиримісячна дитина.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що смерть немовляти була раптовою. Сталося це вночі. Зі слів матері, близько першої години ночі вона ще годувала маля, а о четвертій годині дитинка вже була мертва.

Під час огляду тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Причину смерті немовляти встановить експертиза.

Як повідомляють у поліції, відомості за даним фактом внесено в ЄРДР з правовою кваліфікацією – частина 1 статті 115ККУ.