Майже півтисячі хворих на COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині. Це найбільше від початку пандемії коронавірусу в регіоні. Ускладнення ситуації епідеміологи пов’язують з негативними тенденціями у сусідніх регіонах.

Учора в обласному лабораторному центрі провели 1044 дослідження методом ПЛР. COVID-19 підтвердився у кожного другого.

“Зростання показників захворюваності простежується у багатьох областях. Але ми бачимо, що зараз досить складна ситуація у сусідніх регіонах, зокрема, Івано-франківській, Чернівецькі областях. Ми також у числі тих областей, де простежується зростання кількості хворих. Після Різдва зниження захворюваності було статистичним і не відображало справжньої ситуації із захворюваністю. Зокрема, це пов’язано з тим, що в цей період багато людей за медичною допомогою не зверталося. Це призвело до значної кількості неізольованих хворих, а також значної кількості контактних осіб. Як наслідок — захворюваність почала зростати. У нас повернулася ситуація, коли ми виявляємо 300-400 випадків за добу”, – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Загальне число лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в області сягнуло 43221. Цього тижня значну кількість хворих виявляють кожного дня. Також залишається активними шість спалахів в організованих колективах.