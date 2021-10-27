Новий варіант штаму “Дельта” зафіксували на Тернопільщині.

Про це Суспіьному розповів епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев.

За його словами, мутацію підтвердили вчені Київського інституту молекулярної біології та генетики академії наук України. Володимир Паничев каже, через це на COVID -19 частіше хворіють діти та люди молодого віку.

“Нинішній варіант “Дельта” АY4, тобто, видозмінений варіант “Дельта” володіє більшою контагіозністю та більшою вірулентністю. Дві зміни в геномі цього варіанту АY4 стосуються здатності вірусу до більшої проникності в клітину, більшої вірулентності. Ми за результатами епідеміологічного спостереження розуміли, що очевидно, відбулися зміни у патогенах, до кінця вересня наші прогнози абсолютно реалізувалися і захворюваність в вересні поточного року була нижчою, аніж в вересні минулого року. З початком жовтня ми почали відмічати потижнево, що ситуація ускладнюється. Станом на сьогодні, ми в 1,6 рази перевищуємо захворюваність, порівняно з жовтнем минулого року. За неповний місяць ми маємо більшу кількість людей, які захворіли та тих, що помирають”, – каже Паничев,

Вірулентність, каже Володимир Паничев, це здатність вірусу викликати хворобу. За його словами, наразі кількість дітей, що хворіють на коронавірус складає більше 7% від загальної. Раніше, каже епідеміолог, було не більше 6%.