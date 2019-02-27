На Тернопільщині зафіксували чергове порушення правил агітації

27/02/2019 0
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Порушення правил передвиборчої агітації задокументували 26 лютого співробітники поліції у місті Теребовля. Там розповсюджували агітаційні листівки одного із кандидатів в Президенти без вихідних даних.

Порушення виявила громадська активістка і написала заяву до місцевого відділу поліції. Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, виявила агітаційний намет і невідомих осіб, які роздавали календарі із зображенням одного із кандидатів в Президенти. На агітаційних матеріалах були відсутні відомості про установу, що здійснила їх друк, тираж, а також інформація про осіб, відповідальних за випуск продукції та її замовника.

Правоохоронці встановили осіб, які розповсюджували листівки, – це двоє 17-річних місцевих жителів. З’ясувалося, вказані агітаційні матеріали вони отримали від 43-річного жителя селища  Микулинці Теребовлянського району.

За результатами розгляду звернення щодо даних осіб правоохоронці склали адмінпротоколи за частиною 2 статті 212-13 КУпАП.

Як повідомляють у поліції, санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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