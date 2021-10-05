Помирають навіть двадцятирічні: епідеміологиня розповіла про жертв штаму “Дельта” на Тернопільщині

Одинадцять смертей від COVID-19 зареєстрували в обласному центрі з контролю хвороб сьогодні. Це найбільша кількість летальних випадків за добу від квітня.

Переважно від COVID-19 помирають літні люди із супутніми патологіями. Жодної смерті серед вакцинованих жителів області не зареєстровано, – запевнила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, восени почастішали летальні випадки серед молодих людей вікової категорії: 20-30 років.

«У хвилі, де переважає штам Дельта, частіше помирають люди молодого віку. Маємо зареєстровані смертельні випадки серед двадцятирічних і тридцятирічних людей. Все ж найбільше померлих реєструємо серед людей, старших 65 років. Часто це люди із супутніми захворюваннями – серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, онкозахворювання. Це люди із групи ризику. Дуже важливо, щоб вони вакцинувалися із захистили себе від хвороби», – зазначила Оксана Чайчук.

Протягом тижня на Тернопільщині хворобу підтверджують у більшої кількості людей, ніж одужання. Епідемічна ситуація зберігає тенденції до ускладнення.