Циклон з південного заходу Європи та його атмосферні фронти зумовлюватимуть погодні умови цими днями на Тернопільщині. Відтак у краї можливі дощі, місцями з мокрим снігом. Протримається така погода майже до кінця тижня.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 12 березня на Тернопільщині спостерігатиметься похмура погода. Періодично можливі невеликі дощі, вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура по області впродовж доби 2 – 7° тепла; по м. Тернополю впродовж доби 3 – 5° тепла.

«У вівторок циклон з південного заходу Європи та його атмосферні фронти принесуть дощі та часом мокрий сніг у західні області України. Температура повітря ще не буде такою, якої б хотілося. Вітер буде поривчастим, некомфортним. У більшості областей можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Обережно! Найкомфортніший синоптичний день з найближчої перспективи – субота, 16-те березня, буде сонячно та тепло: +10 +16 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Через складні погодні умови на Тернопільщині синоптики оголосили штормове попередження.