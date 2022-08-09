Циклон приніс на Тернопільщину дощі. За прогнозами синоптиків, опади спостерігатимуться майже до кінця тижня. А вихідними обіцяють повернення літнього тепла.

Мінлива хмарність з проясненнями, коливання температурних показників від +19 +24 градусів, висока ймовірність опадів, а подекуди – грози та шквали: такі погодні умови передбачають цього тижня на Тернопільщині. За словами синоптиків, температурні показники зберігатимуться комфортними.

«На заході України буде свіжіше, температура повітря передбачається комфортною, а комусь навіть буде холоднувато: +20 +26 градусів. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у середу періодично в західних областях. Вітер північно-східний, помірний, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Кінець тижня виявиться спекотнішим, якраз на Маковія сонце підкрутить градуси до справжніх літніх», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями на Тернопільщині дощитиме. Однак ближче до кінця тижня відчутно потеплішає.