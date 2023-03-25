Циклон із Середземномор’я зумовлює погоду на Тернопільщині. Відтак у краї задощило. За прогнозами синоптиків, надалі очікується зниження температурних показників. Відтак попереду – прохолодний тиждень.

Мінлива хмарність, висока ймовірність опадів, тенденції до зниження температурних показників – таку погоду передбачають синоптики на Тернопільщині наступного тижня. Протримається прохолодна погода щонайменше три дні.

«На початку тижня очікується суттєве похолодання. Похолоднішає відчутно вже 27-го березня на заході. Температура повітря впродовж 28-29 березня у більшості областей знизиться до 2-5 градусів тепла, а вночі до “мінусів”. Опади циклон принесе справді з півдня, проте випадатимуть вони вже на охолодженій поверхні та охолодженому повітрі, яке заздалегідь прийде в Україну із півночі та північного заходу. Тому дощі переходитимуть у мокрий сніг та сніг, ще й подекуди з налипанням мокрого снігу. Зрозуміло, що ще треба почекати із літньою гумою і травневим гардеробом», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, найближчими днями розраховувати на теплу весняну погоду не варто. Найближче потепління передбачають на початку квітня.