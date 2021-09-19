Холодний атмосферний фронт охопив Західну Україну. Через його вплив у краї задощило.

За прогнозами синоптиків, опади спостерігатимуться і далі. Окрім цього, відчутно знизяться температурні показники.

Прохолодна дощова погода протримається на Тернопільщині 2-3 доби. Тиждень розпочнеться зі значного зниження температурних показників. А наступних вихідних у краї обіцяють потепління.

“Холодяка буде в неділю в західних областях України, максимально лише +7 +12 градусів! Циклон ще зависатиме над Україною. 19-го вересня в більшості областей України пройдуть періодичні дощі. Вітер в Україні буде переважно південно-західний, лише в західних областях північно-західний, поривчастий. А ось з понеділка градуси почнуть сповзати вниз: до +7 +12 градусів. Буде дуже холодно за відчуттями. Тепліша погода ще буде”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Лікарі наголошують: різкі перепади температурних показників можуть негативно позначитися на самопочутті та здоров’ї метеозалежних жителів краю. Мінлива погода спостерігатиметься майже цілий тиждень.