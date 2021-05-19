Циклон господарює на Тернопільщині. Через його вплив у регіоні далі спостерігатимуться дощі та грози. Також частково знизяться температурні показники.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у середу ймовірність дощів залишатиметься високою, а в четвер-п’ятницю спостерігатиметься більш суха і ясна погода.

“Середа на значній частині континентальної Європи буде дощовою. В Україні циклонічна діяльність 19-го травня також організує дощі та грози. Вітер передбачається північно-західний. Температура повітря на Заході +14+19 градусів. З найближчої перспективи майже ідеальною буде субота, 22 травня, сонячно та тепло. А поки що – парасолі, дощовички, плащі”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині майже до кінця тижня буде нестабільною. Ймовірність дощів залишатиметься високою, а місцями пройдуть грози. Щодо температурних показників, то вони далі зберігатимуть тенденцію до підвищення. Такі погодні перепади можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних краян.