Західний регіон України захопив циклон. Він господарюватиме у нашому краї і надалі. Тож протягом наступної доби знову дощитиме.

На Тернопільщині у середу зберігатиметься похмура прохолодна погода. Температурні показники вдень коливатимуться від 10 до 15 градусів тепла.

Як повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська, дощі не покидатимуть нашого краю. “По області та у Тернополі буде хмарно. По всій території ймовірні дощі. Вітер північно-східний 7 – 12 м/с. Температура протягом доби 10 – 15 градусів тепла”.

Західний регіон найбільше в Україні страждає від циклону, – каже синоптик Наталка Діденко. Оскільки тут спостерігається найпрохолодніша погода.

“30-го вересня, на Віри, Надії, Любові й Софії, в Україні буде багато дощів. Циклон зумовить вологу погоду в більшості областей, очікується завтра сильний вітер, до штормових поривів. Найхолоднішою передбачається погода в західних областях, максимально лише +12 +16 градусів. Словом, завтра в більшості областей України погода буде випробовувати наші голови, настрій та готовність до осінніх дорожніх заторів. Додадуться й магнітні бурі, які завтра ще турбуватимуть мешканців Землі”.

За попередніми прогнозами синоптиків, перші дні жовтня теж будуть дощовими. Погода дещо стабілізується вихідними.

Софія Романська