На Тернопільщині забрали дітей у матері, котра була в алкогольній комі

13 січня бригада швидкої виїжджала у село Смолянка Тернопільського району, де надавала допомогу 45-річній пацієнтці, що перебувала у стані алкогольної коми.

На виклику були присутні працівники поліції та керівництво села, повідомляє 0352.ua. Двох дітей – хлопчиків віком 9 та 10 років – ювенальна поліція забрала у горе-матері до Тернополя, в притулок.

П’яну жінку, у стані алкогольної коми, після наданої меддопомоги шпиталізовано у наркодиспансер, – повідомив Михайло Джус, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.