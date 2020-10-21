Усі соціальні установи на Тернопільщині перебувають на карантині через COVID-19. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення області. Відвідувати геріатричні заклади, будинки-інтернати наразі заборонено.

Загалом в області діє двадцять стаціонарних соціальних установ. У трьох із них уже виявляли спалахи коронавірусу – це Теребовлянський психоневрологічний будинок інтернат, Петриківський геріатричний пансіонат і дитячий інтернат. Вихованці таких закладів переважно у групі ризику, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Втім, вберегти їх від зараження не вдалося. «На жаль, у нас є випадки зараження, і навіть зареєстровані спалахи у соціальних установах. Відтак стоїть завдання – вчасно надати необхідно медичну допомогу інфікованих, не допустити зараження серед інших людей, що перебувають у таких закладах».

Петриківський геріатричний пансіонат після спалаху коронавірусу тривалий період перебував на ізоляції. Його працівники упродовж чотирнадцяти днів не покидали приміщення закладу. Нині так працює Петриківський будинок-інтернат. Інші соціальні установи області – на карантині, там наразі не приймають ні відвідувачів, ні передач.