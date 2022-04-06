У Тернопільській області обмежено відвідування лісів. Про це повідомляє управління екології Тернопільської ОДА.

З метою недопущення виникнення лісових пожеж та мінімізації їх наслідків, у зв’язку з встановленням сухої погоди, високого класу пожежної небезпеки в області та з урахуванням введення в Україні воєнного стану, Тернопільською обласною військовою адміністрацією видано розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 25.03.2022 № 150/01.02-01 „Про заборону відвідування лісів населенням і в’їзду до них механічних транспортних засобів та інших механізмів у період високої пожежної небезпеки протягом 2022 року”.

Розпорядженням передбачена заборона у період високої пожежної небезпеки протягом 2022 року (при встановленні IV і вище класу пожежної небезпеки за умовами погоди) відвідування лісів населенням і в’їзд до лісів, крім транзитних шляхів, механічних транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для потреб лісового та мисливського господарства, забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку, транспортних засобів державних природоохоронних служб і правоохоронних органів при виконанні службових обов’язків, пожежних машин та іншої техніки для гасіння пожеж.

Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області посилено контроль за самовільним випалюванням сухої рослинності або її залишків у лісових масивах і на прилеглих до них територіях, інших природних екосистемах, проводяться заходи з оперативного реагування на звернення щодо порушення цих вимог, при проведенні перевірок лісокористувачів контролюється виконання ними заходів з припинення доступу населення та приватних механічних транспортних засобів та інших механізмів у ліси, для попередження пожеж, оперативного гасіння загорянь.

Рекомендовано Головному управлінню Національної поліції в Тернопільській області при здійсненні патрулювання на дорогах вживати заходи для недопущення в’їзду механічних транспортних засобів та інших механізмів у лісові масиви та інші захисні лісонасадження.