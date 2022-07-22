Під час повітряної тривоги заклади громадського харчування на Тернопільщині повинні зупиняти роботу.

Про це повідомив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол. У час небезпеки відвідувачі та працівники цих закладів повинні йти в укриття.

Усі заклади громадського харчування мають бути облаштовані сховищами. Там можуть ховатися не лише відвідувачі цих закладів, а й інші перехожі.

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«Коли йде повітряна тривога, підприємства, заклади харчування не працюють, не обслуговують людей. Люди повинні ховатися. Ми бачили трагедію у Вінниці, це дуже серйозна трагедія, серйозний урок для нас всіх. Оскільки зрозуміло, що може прилетіти будь-куди. Для ворога важливі об’єкти, які він хотів би знищити. Не є секрет, де в нас розташовані військові частини, і ворог так само знає. Всі ми маємо ховатися. Достатньо бомбосховищ, які більш-менш безпечні. Поліція буде перевіряти сховища, проводитиме додаткові навчання», – зазначив Олександр Богомол.

Додамо, у закладах громадського харчування проведуть спеціальні перевірки щодо наявності укриття.