Заборонити роботу розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години вирішили сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Втім, кінотеатри та заклади громадського харчування, які займаються доставкою їжі, можуть працювати і в нічний період.

Кількість інфікованих коронавірусом на Тернопільщині наближається до трьох тисяч. Подолали недугу майже півтора тисячі осіб. Епідемічна ситуація цього тижня, порівняно з минулим, покращилася, – зазначив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. За його словами, на сьогодні в області на COVID-19 хворіють 845 осіб. Із них 107 перебувають на стаціонарному лікуванні, 738 – на амбулаторному спостереженні.

«Незважаючи на покращення епідемічної ситуації, жителі області мають дотримуватися карантинних заходів. Активним залишається спалах коронавірусної інфекції в Бережанському районі. Там захворіли 22 осіб. Це працівники підприємства ТОВ «Керамік» та члени їхніх родин. Напружена ситуація також у Тернополі, Збаразькому, Лановецькому та Чортківському районах».

Поліцейських зобов’язали щодня моніторити виконання протиепідемічних вимог в громадському транспорті, закладах громадського харчування та розважальних закладах. Щодо порушників складатимуть адміністративні протоколи.

Софія Романська

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