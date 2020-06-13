Пробне ЗНО 15 — 17 червня на Тернопільщині не відбудеться.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив сьогодні на брифінгу, що пробне тестування, яке мало стартувати у понеділок, скасовано. Ймовірно перенесуть й основну сесію ЗНО.

На Тернопільщині для участі у пробному ЗНО зареєструвалося 6600 абітурієнтів. В області вже підготували пункти тестування, завезли усі необхідні засоби індивідуального захисту. Втім, сьогодні стало відомо, що 15 — 17 червня пробних іспитів не буде. Оскільки в Україні стрімко поширюється коронавірус. Минулої доби зафіксували черговий антирекорд.

“В Україні за минулу добу зафіксовано 753 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 124 у медичних працівників. Це новий антирекорд за кількістю захворювань. Також госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 169 осіб. Одужали за добу 409 осіб, померло 10 осіб. Статистика останніх трьох днів невтішна. Кожного дня встановлюється новий антирекорд за кількістю захворювань на COVID-19. Вчора було проведено засідання уряду, на якому було внесено зміни до постанови, яка регулює карантин. Було обмежено діяльність кінотеатрів та проведення пробного ЗНО. Іноземці та особи без громадянства не можуть перетинати державний кордон без наявного страхового поліса на витрати на лікування COVID-19”, – заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За словами відповідального за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрія Шайнюка, у разі чергового перенесення основної сесії ЗНО, вступна кампанія може відтермінуватися аж на жовтень.

Софія Романська