На Тернопільщині заборонили продавати іграшкову зброю

01/01/2019 Розмір тексту:

У крамниці на Тернопільщині виявили іграшковий пістолет, який становить високий рівень загрози для дітей.

Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Іграшку виявили в ході перевірки однієї з крамниць у Вишнівці Збаразького району.

“За результатами проведеної експертизи встановлено, що іграшка «Іграшкова зброя» не відповідає п. 27, 44, 48, 49 Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2018р. №151 (п. 25, 44, 52 Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2013р. №515), п. 7, 8.5, 8.8, 8.12 ДСТУ EN 71-1:2016, а саме: на іграшці, її пакуванні відсутній знак відповідності технічним регламентам, не зазначено найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та поштова адреса виробника та імпортера, не нанесено попереджувальну інформацію, відсутня інструкція з використання іграшки (іграшки, які здатні запускати снаряди, кулі, повинні містити попередження на самій іграшці чи на її упаковці – «Увага! Не цілити в очі чи обличчя». Окрім того, під час стискання іграшки виявлено розколи, тріщини, оголення кінців і крайок. При випробуванні на падіння з іграшки випала металева пружина з оголеними кінцями, при прикладанні до пружини зусилля пружина має зазор між двома витками 7мм, при прикладанні до пружини зусилля – оголилися гострі кінці. Невідповідність показників вищезазначеної іграшки вимогам нормативних документів, що визначають вимоги щодо безпечності цієї продукції згідно сценарного плану становить високий рівень загрози”, – повідомляютьу Держпродспоживслужбі.

На підприємця, що здайснював продаж іграшки, складено протокол та накладено штраф. Іграшку заборонили продавати, а інформацію про неї внесли в систему оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.