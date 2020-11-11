Через стрімке поширення коронавірусу в Україні заборонили планові госпіталізації. У лікувальних закладах прийматимуть лише ургентних хворих.

На Тернопільщині госпіталізовуватимуть лише тих жителів краю, які потребують невідкладної допомоги, – розповіла начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Прийматимуть до лікарень пацієнтів, які мають загрози здоров’ю та життю.

«До лікарень госпіталізуватимуть хворих, стан яких визначено критеріями Постанови Кабінету Міністрів №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19». Забороняється проведення закладами охорони здоров’я планових заходів із госпіталізації, окрім: надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів; надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; пацієнтам з онкологічними захворюваннями; надання паліативної медичної допомоги; надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, проведення інших невідкладних і термінових заходів із госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення існує значний ризик для життя або здоров’я людей».

Загалом на Тернопільщині вже лабораторно підтверджено 22387 хворих на коронавірус. Нині боряться з недугою майже три тисячі людей.