На сьогоднішній сесії обласна рада вирішила заборонити створення та функціонування гральних закладів (казино, залів гральних автоматів, букмекерських пунктів та інших закладів, призначених для проведення азартних ігор) на території Тернопільської області.

Таке рішення прийнято з метою запобігання кризових явищ та негативних процесів в сім’ях громадян Тернопільщини, формування здорового способу життя, забезпечення духовно-морального розвитку населення області.

У рішенні також йдеться: «Рекомендувати обласним радам України, органам місцевого самоврядування Тернопільської області розглянути та підтримати рішення Тернопільської обласної ради».

Дане рішення буде надіслане до Президента України Зеленського В.О., Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, керівників депутатських фракцій та груп у Верховній Раді України дев’ятого скликання, народних депутатів України, обраних від Тернопільської області, усіх обласних рад України, органів місцевого самоврядування Тернопільської області.

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