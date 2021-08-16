На Тернопільщині за вихідні вакцинували від COVID-19 майже п’ять тисяч людей

Майже п’ять тисяч людей вакцинували від COVID-19 вихідними на Тернопільщині. А загалом число щеплених в області сягнуло 170 тис.

В області вихідними працювало 14 пунктів вакцинації. Вони облаштовані в усіх містечках області. Об’єднані територіальні громади організовують довіз людей, які планують вакцинуватися.

“Вакцинованих побільшало на 10 тис. порівняно з попереднім тижнем. На сьогоднішній день майже 170 тисяч жителів нашої області вакциновано. Загалом йдеться про 26%. Ми намагаємося наблизити вакцинацію до кожного жителя нашої області. На ФАПах, амбулаторіях розгортаємо тимчасові пункти щеплення. Робимо вакцинацію максимально доступною та відкритою для людей”, – каже начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

За словами медиків, вакцини в області достатньо. Втім, розширити темпи щеплення заважають антивакцинальні настрої.